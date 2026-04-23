ΗΠΑ: Το τριήμερο που ανοίγει την αυλαία της ελληνικής παρέλασης στην 5η Λεωφόρο

Η ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης εισέρχεται στην τελική ευθεία για την παρέλαση της 26ης Απριλίου 2026, με ένα πυκνό τριήμερο εκδηλώσεων που λειτουργεί ως ουσιαστικό προοίμιο της κορυφαίας ετήσιας δημόσιας παρουσίας του ελληνισμού στην 5η Λεωφόρο.

Η οργανωτική επιτροπή, υπό τον Λου Κάτσο, έχει οργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων στο Μανχάταν και στην Αστόρια, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην πολιτική και συμβολική εκπροσώπηση όσο και στη μεγάλη συμμετοχή συλλόγων, κοινοτήτων, μαθητικών σχημάτων και οργανώσεων της ομογένειας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η έναρξη του τριημέρου τοποθετείται την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center-Σημείο Μηδέν. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας και της αμερικανικής Betsy Ross flag στο πάρκο Bowling Green της Wall Street στο Νότιο Μανχάτταν στη 13.00 (Ώρα Ν. Υόρκης), παρουσία αγήματος της Προεδρικής Φρουράς, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για την ελληνική παρουσία στην καρδιά του Μανχάταν.

Στη συνέχεια το Σάββατο 25 Απριλίου, με την πολιτιστική εκδήλωση στην Πλατεία Αθηνών στην Αστόρια, όπου, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση, θα εμφανιστούν χορευτικά συγκροτήματα της ομογένειας αλλά και αποστολές από την Ελλάδα.

Την ίδια ημέρα, το βράδυ, το επίσημο δείπνο προς τιμήν των τελεταρχών στο Cipriani πραγματοποιείται με πλήρη προσέλευση, γεγονός που αποτυπώνει αυξημένη κινητοποίηση και ισχυρή οικονομική στήριξη της φετινής διοργάνωσης από την ομογένεια.

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική πολιτεία

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στην παρουσία της ελληνικής πολιτείας. Την Ελλάδα στις εκδηλώσεις και στην παρέλαση, πέραν των προξενικών και πρεσβευτικών αρχών, θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και οι βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανασίου από τη ΝΔ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρέλαση θα παραστεί επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό φιλοξενίας, δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη αλλά συμμετέχουν σε πέντε διαφορετικές πολιτείες, στοιχείο που υπογραμμίζει την εθνική εμβέλεια του εορτασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόστος μετακίνησης και φιλοξενίας τους καλύπτεται αποκλειστικά από δωρεές ομογενών και έχει ήδη αναφερθεί ότι ανέρχεται περίπου στις 110.000 δολάρια.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 26 Απριλίου, όταν στις 13:30 η παρέλαση ξεκινά στην 5η Λεωφόρο από την 63η έως την 74η, με επικεφαλής τιμητικό τάγμα στο οποίο προηγούνται η έφιππη τιμητική φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα λάβαρα ιστορικών συλλόγων και η σημαία της Ακρόπολης που μεταφέρουν μαθητές ελληνικών κοινοτήτων.

Το επίσημο πρόγραμμα προβλέπει παρουσία των Ευζώνων, φιλαρμονικής από την Κέρκυρα, εκπροσώπων Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σε κεντρική θέση βρίσκονται οι τελετάρχες της φετινής διοργάνωσης: ο Τζον Κατσιματίδης, ο Νικόλας Τσάκος, καθώς και τιμώμενοι θεσμικοί παράγοντες, όπως ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο στρατηγός ε.α. και πολιτικός διοικητής του Αγ. Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η σύνθεση της πομπής αποτυπώνει το πλήρες εύρος του οργανωμένου ελληνισμού της Βόρειας Αμερικής: αρχιεπισκοπικές δομές, ελληνορθόδοξες κοινότητες, κυπριακές οργανώσεις, επαρχιακές ομοσπονδίες, επαγγελματικοί φορείς, φοιτητικές ενώσεις και σχολεία από Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Κονέκτικατ και Καναδά. Ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει και η παρουσία σωμάτων ασφαλείας ελληνικής καταγωγής από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες της πόλης, καθώς και μεγάλου αριθμού εκκλησιαστικών κοινοτήτων με άρματα και μαθητικά τμήματα.

Η φετινή διοργάνωση κινείται επίσης πάνω στη θεματική της διπλής ιστορικής αναφοράς: των 205 ετών από το 1821 και των 250 ετών από την αμερικανική επανάσταση, στοιχείο που η οργανωτική επιτροπή έχει παρουσιάσει ως ανάδειξη της «βαθιάς ιστορικής και φιλοσοφικής σύνδεσης των δύο εθνών».