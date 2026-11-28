Στην κάμερα του drone της αστυνομίας πιάστηκε ο… Γκριντς, ο γνωστός πράσινος ήρωας που μισεί τα Χριστούγεννα και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ. Αυτός έκανε την εμφάνισή του στο Γουέστ Τσέστερ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, με την τοπική αστυνομία να τον εντοπίζει και να προσπαθεί να τον πιάσει για να μην… καταστρέψει τις φετινές γιορτές.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε το αστυνομικό τμήμα στην μικρή πόλη της Πενσιλβάνια το οποίο έχει γίνει viral στα social media, ο Γκριντς καταγράφεται από drone με θερμική κάμερα να περπατά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως αναφέρει η αστυνομία στην ανάρτησή της, είχε προηγηθεί αναφορά για ένα άτομο που κινούνταν στις γραμμές, με τους αστυνομικούς να επιστρατεύουν drone για να διαπιστώσουν ποιος ήταν.

ΒΙΝΤΕΟ

«Χθες το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα του Γουέστ Τσέστερ έλαβε αναφορά για ένα σκανταλιάρικο άτομο που περπατούσε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Αμέσως χρησιμοποιήθηκε drone με θερμική κάμερα, το οποίο επιβεβαίωσε τις υποψίες μας. Ναι, Γουέστ Τσέστερ, ο παλιός μας «φίλος» επέστρεψε και, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένος να καταστρέψει τις φετινές γιορτές. Αν δείτε τον Γκριντς στην πόλη, ενημερώστε μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, ώστε οι αστυνομικοί μας να μπορέσουν να τον συλλάβουν και να τον εμποδίσουν να καταστρέψει τις γιορτές!», αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία.

Ο Γκριντς αποτελεί δημιούργημα του Αμερικανού συγγραφέα Θίοντορ Σους Γκέιζελ και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο παιδικό βιβλίο «Πώς ο Γκριντς έκλεψε τα Χριστούγεννα», το 1957.

Η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από τις προσπάθειές του να στερήσει τη χαρά των Χριστουγέννων από τους κατοίκους μιας φανταστικής πόλης, κλέβοντας τα δώρα και τα στολίδια τους.