ΗΠΑ: Τρεις οι νεκροί από την επίθεση με πυρά στο Σαν Ντιέγκο – Αυτοκτόνησαν οι δύο έφηβοι δράστες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση στο Islamic Center of San Diego, στη νότια Καλιφόρνια, ενώ λίγο αργότερα οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν νεκροί σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Ντιέγκο, οι ύποπτοι ήταν δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών κατά το Reuters, και όλα δείχνουν ότι αυτοκτόνησαν μετά το μακελειό.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:40 το πρωί (τοπική ώρα) έξω από το τέμενος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κέντρο στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο και στεγάζει επίσης σχολικές και κοινοτικές δραστηριότητες. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά, ενώ αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή.

🚨 NOW: ACTIVE SHOOTER situation at Islamic Center in San Diego results in 2 dead, more injured, and someone spotted laying in a pool of blood, aerial view shows



Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένας φύλακας ασφαλείας του τεμένους, ο οποίος, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Scott Wahl, έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να μην εξελιχθεί η επίθεση σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Οι άλλοι δύο νεκροί ήταν επίσης ενήλικοι άνδρες που βρίσκονταν στον χώρο. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους, με τον ίδιο τον Wahl να δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται ως τέτοιο «μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Φωτ.: Reuters

Η μητέρα ενός από τους δράστες προσπάθησε να προλάβει το κακό

Οι αρχές ανέφεραν ότι πριν από την επίθεση η μητέρα ενός από τους δύο εφήβους είχε ειδοποιήσει την αστυνομία ότι ο γιος της ήταν εξαφανισμένος, αυτοκτονικός και είχε πάρει μαζί του όπλα από το σπίτι. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν καταστεί δυνατό να εντοπιστούν οι νεαροί.

Το Islamic Center of San Diego εκκενώθηκε άμεσα και όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο του κέντρου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να τραυματιστεί κανένα. Το FBI συνδράμει στην έρευνα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πλέον περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Τραμπ: «Τρομερή κατάσταση»

Αντιδράσεις υπήρξαν άμεσα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερή κατάσταση», ενώ ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο Todd Gloria δήλωσε ότι «η ισλαμοφοβία δεν έχει θέση στο Σαν Ντιέγκο». Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του CAIR καταδίκασε τη βία, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται όταν προσεύχεται ή πηγαίνει σχολείο.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν από την Eid al-Adha, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ένοπλων επιθέσεων που συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη χώρα.