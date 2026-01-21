ΗΠΑ: Τζέι Ντι Βανς και Ούσα Βανς περιμένουν το τέταρτο παιδί τους

Την ευχάριστη είδηση ότι περιμένουν το τέταρτο παιδί τους ανακοίνωσαν την Τρίτη (20/1) ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, δεύτερη κυρία των ΗΠΑ. Το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι, όπως γνωστοποίησε το ζευγάρι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Σε κοινή τους δήλωση, οι Βανς τόνισαν ότι τόσο η Ούσα όσο και το μωρό είναι σε άριστη υγεία, προσθέτοντας ότι η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιουλίου. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας στα τέλη Ιουλίου», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά τους για τη νέα προσθήκη στην οικογένεια.



Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και στους πολίτες, με πολλούς να εκφράζουν τις ευχές τους για υγεία και ευτυχία στο ζευγάρι και το νεογέννητο. Η οικογένεια Βανς είναι γνωστή για τη στενή της σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας στους θαυμαστές να συμμετέχουν σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους.