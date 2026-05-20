ΗΠΑ: Βίντεο από τη στιγμή που αποκολλάται ο κινητήρας αεροσκάφους της UPS - 15 νεκροί στη συντριβή

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα, που καταγράφει τη στιγμή που κινητήρας αεροσκάφους της UPS αποσπάται από το φτερό λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, πριν το αεροσκάφος συντριβεί με τραγικό απολογισμό 15 νεκρών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν ένα αεροσκάφος τύπου McDonnell Douglas MD-11F εκτελούσε την πτήση UPS Flight 2976 με προορισμό τη Χονολουλού.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έδωσε στη δημοσιότητα το NTSB, διακρίνεται ο αριστερός κινητήρας μαζί με το σύστημα στήριξής του να αποκολλάται από το φτερό, ενώ αμέσως ξεσπούν φλόγες γύρω από το αεροσκάφος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το cargo αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά.

Οι έρευνες για μηχανική αστοχία

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρό ενδεχόμενο μηχανικής αστοχίας στο σύστημα στήριξης του κινητήρα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έχουν εντοπιστεί ρωγμές κόπωσης σε κρίσιμο εξάρτημα που συνέδεε τον πυλώνα με το φτερό.

Παράλληλα, ερευνάται αν είχαν καταγραφεί προειδοποιητικά σημάδια ή τεχνικά προβλήματα στο παρελθόν που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. Μετά το δυστύχημα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε επείγουσες οδηγίες ελέγχου για αεροσκάφη τύπου MD-11 και DC-10.

Το αεροσκάφος ήταν 34 ετών, γεγονός που έχει ανοίξει συζήτηση για τη συντήρηση και την ασφάλεια παλαιότερων εμπορικών αεροσκαφών.

Τραγικός απολογισμός: 15 οι νεκροί

Συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: τα τρία μέλη του πληρώματος και 12 ακόμη άτομα στο έδαφος, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 3χρονη Κίμπερλι Άσα και ο παππούς της, Λου Φέντον.

Η συντριβή θεωρείται το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της UPS, ενώ το βίντεο με την αποκόλληση του κινητήρα αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.