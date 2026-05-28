ΗΠΑ: Viral αστυνομικός έκοψε κλήση σε ΑμεΑ οδηγό επειδή «κρατούσε» κινητό με ακρωτηριασμένο χέρι

Σάλο αλλά και προβληματισμό έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που τραβήχτηκε από την bodycam που έφερε ένας αστυνομικός στη Φλόριντα των ΗΠΑ τη στιγμή που ακινητοποιεί νεαρή οδηγό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο αστυνομικός σταμάτησε για έλεγχο την οδηγό την οποία κατηγορούσε ότι έκανε χρήση του κινητού της τηλεφώνου με το δεξί της χέρι ενώ κρατούσε το τιμόνι. Η 36χρονη Κάθλιν Τόμας προσπάθησε να του εξηγήσει ότι το χέρι της είναι ακρωτηριασμένο από τον πήχη και κάτω με τις κατηγορίες που της προσάπτονται να μην είναι αληθείς.

«Προφανώς δεν το κρατάω όπως μπορείς να δεις» του είπε γελώντας με τον αστυνόμο να επιμένει να της δείξει το «χέρι του Θεού» (σσ. το δεξί) το οποίο εκείνη την ώρα ήταν πάνω στο τιμόνι.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός εξέτασε την άδεια οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας της Τόμας προτού της κόψει κλήση για φερόμενη παραβίαση του νόμου περί ασύρματων επικοινωνιών κατά την οδήγηση στην πολιτεία της Φλόριντα.

Απέσυρε την κλήση στο δικαστήριο

Η νεαρή γυναίκα έσπευσε αμέσως να βρει το δίκιο της στις δικαστικές Αρχές προσκομίζοντας τόσο την κλήση όσο και ισατρικές αποδείξεις που τη δικαίωναν.

Ωστόσο, η ακροαματική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη ακυρώθηκε όταν ο αστυνομικός ζήτησε την απόσυρσή της λόγω «έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Τόμας αστειεύτηκε για τη συμπεριφορά του αστυνομικού σχολιάζοντας «Αδερφέ, το ξέραμε ήδη!».