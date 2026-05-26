ΗΠΑ: Viral o Υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που έπιασε δύο φίδια με γυμνά χέρια
Δύο μικρά φίδια που είχαν εισέλθει στην αυλή της κατοικίας του γνωστού Αμερικανού γιατρού Μεχμέτ Οζ απομάκρυνε με τα χέρια του ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τη σύζυγο του, ηθοποιό Cheryl Hines, να τον παρακαλεί να αφήσει τα φίδια, φοβούμενη την εξέλιξη της κατάστασης.
Το βίντεο έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, καθώς ο ίδιος έχει κατά καιρούς συνδεθεί με παρόμοια περιστατικά που αφορούν άγρια ή εξωτικά ζώα.