ΗΠΑ: Viral o Υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που έπιασε δύο φίδια με γυμνά χέρια

Δύο μικρά φίδια που είχαν εισέλθει στην αυλή της κατοικίας του γνωστού Αμερικανού γιατρού Μεχμέτ Οζ απομάκρυνε με τα χέρια του ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τη σύζυγο του, ηθοποιό Cheryl Hines, να τον παρακαλεί να αφήσει τα φίδια, φοβούμενη την εξέλιξη της κατάστασης.

🚨 AWESOME! HHS Sec. RFK Jr. just went SNAKE WRANGLER mode on Dr. Oz's patio



RFK is dressed up for work and is literally holding snakes 😂



Best Health Sec ever 🔥 pic.twitter.com/etXCx8kt4I — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 26, 2026

Το βίντεο έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, καθώς ο ίδιος έχει κατά καιρούς συνδεθεί με παρόμοια περιστατικά που αφορούν άγρια ή εξωτικά ζώα.