ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0: Οι οικοδεσπότες «πέταξαν» στην επόμενη φάση και τώρα... Βέλγιο

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν την καλή τους κατάσταση και πέρασαν το «εμπόδιο» της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Τα γκολ των Μπαλόγκαν και Τίλμαν ήταν αρκετά για να στείλουν τους Αμερικανούς στην επόμενη φάση του Μουντιάλ και να βάλουν τίτλους τέλους στο όνειρο της Βοσνίας.

Τα γεγονότα της αναμέτρησης

Οι οικοδεσπότες μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό επιβεβαιώθηκε στο 31ο λεπτό μετά το hydration brake ο Φλόριαν Μπαλόγκαν έπειτα από λάθος των αντιπάλων και μια ωραία πάσα του ΜακΚένι , έγινε κάτοχος της μπάλας και με ένα συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο οι πανηγυρισμοί δεν κράτησε για πολύ καθώς το γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι Αμερικανοί δεν πτοήθηκαν και 14 λεπτά αργότερα , στην εκπνοή του ημιχρόνου πέτυχαν το πολυπόθητο γκολ ξανά με τον Μπαλογκάν , καθώς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο ποδοσφαιριστής της Αμερικής επιχείρησε να διπλασιάσει τα τέρματα του αλλά είδε την προσπάθεια του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 64ο λεπτό οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν αφού ο μέχρι τώρα πρωταγωνιστής του παιχνιδιού , Μπαλόγκαν αποβλήθηκε έπειτα από χρήση VAR με απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Μουχαρέμοβιτς.

Το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν ήταν «εμπόδιο» για την Αμερική , αφού στο 82ο λεπτό ο Τίλμαν «κλείδωσε» την νίκη για την ομάδα του σκοράροντας από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η μόνη αξιοσημείωτη φάση στον αγώνα για την Βοσνία σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Μάχμιτς να αστοχεί από μακριά. Με αυτόν τον τρόπο η Βοσνία «αποχαιρέτησε» την διοργάνωση.