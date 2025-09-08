ΗΠΑ: Ξεκινά η δίκη του άνδρα που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ξεκινά τη Δευτέρα (8/9), με την επιλογή των ενόρκων, στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα η ομοσπονδιακή δίκη του Ράιαν Γ. Ρουθ, του άνδρα από τη Βόρεια Καρολίνα που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Ρουθ έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας του προεδρικού υποψηφίου (τότε), καθώς και της επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο και άλλων πολλαπλών παραβιάσεων της νομοθεσίας περί όπλων. Το CBS News ανέφερε ότι ο Routh αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας από την πολιτεία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος εκπροσωπεί τον εαυτό του - αίτημα που είχε εγκρίνει ο ομοσπονδιακός δικαστής. Ωστόσο, υπάρχει δικηγόρος διορισμένος από το δικαστήριο, που είναι σε ετοιμότητα αν ζητηθεί από τον κατηγορούμενο, κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Routh σχεδίαζε μεθοδικά την δολοφονία του Αμερικανού προέδρου για εβδομάδες, πριν σημαδέψει με το τουφέκι του μέσα από τους θάμνους, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλαμπ του στο West Palm Beach.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε τον κατηγορούμενο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανιστεί στο οπτικό του πεδίο. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο Routh σημάδεψε με το τουφέκι του τον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα ο Ρουθ να ρίξει το όπλο του και να διαφύγει χωρίς να πυροβολήσει. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης σε έγγραφα του δικαστηρίου ότι ο Routh προσπάθησε να αποκτήσει ένα αντιαεροπορικό όπλο για να καταρρίψει το αεροπλάνο του Τραμπ!