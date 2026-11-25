Η Apple φέρεται να έχει δοκιμάσει μια νέα διάταξη widgets για την οθόνη κλειδώματος του iPhone Duo, η οποία θα επιτρέπει την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών στην εξωτερική του οθόνη. Σύμφωνα με ευρήματα που δημοσίευσε ο χρήστης pdfu στο X, η υπό δοκιμή προσθήκη αποτελείται από μια κατακόρυφη στήλη με χώρο για δύο κυκλικά widgets.

Πού θα εμφανίζονται τα νέα widgets

Το iPhone Duo υποστηρίζει σήμερα δύο προσαρμόσιμες συντομεύσεις στην οθόνη κλειδώματος, τοποθετημένες στην κάτω δεξιά γωνία. Η νέα διάταξη που εντοπίστηκε αφορά διαφορετικό σημείο της εξωτερικής οθόνης και συγκεκριμένα τη δεξιά πλευρά, ακριβώς κάτω από τις ενδείξεις κατάστασης του δικτύου. Εκεί προβλέπεται να εμφανίζεται το πλαίσιο που φιλοξενεί τα δύο widgets. Ο pdfu περιγράφει τη διάταξη ως «complication column» και συνόδευσε την ανάρτησή του με βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία της. Τα δύο κυκλικά widgets τοποθετούνται το ένα κάτω από το άλλο, κατά μήκος της δεξιάς άκρης.

Apple has tested a “complication column” for iPhone Duo’s Lock Screen. It fits two circular widgets along the right edge. Flag: SpringBoard/Ionic (disabled). First seen in iOS 27.1, with no code changes since. https://t.co/orjOuvM1Xs— pdfu (@itspdfu) November 22, 2026

Τα ευρήματα στον κώδικα του iOS 27.1

Σύμφωνα με τη διαρροή, η συγκεκριμένη στήλη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο iOS 27.1, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί για τους χρήστες. Η διαχείρισή της συνδέεται με μια εσωτερική ρύθμιση με την ονομασία «SpringBoard/Ionic», η οποία παραμένει απενεργοποιημένη. Το σημαντικότερο σημείο των ευρημάτων είναι ότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν έχουν καταγραφεί αλλαγές στον σχετικό κώδικα από το iOS 27.1 και μετά.

Περισσότερη πληροφορία, χωρίς επιβεβαιωμένη διάθεση

Εφόσον ενεργοποιηθεί, η πρόσθετη στήλη θα δώσει στην εξωτερική οθόνη του iPhone Duo τη δυνατότητα να προβάλλει περισσότερες πληροφορίες με μια ματιά. Αυτή είναι και η βασική αλλαγή που περιγράφεται, δηλαδή η προσθήκη δύο θέσεων για widgets στην οθόνη κλειδώματος, πέρα από τις δύο προσαρμόσιμες συντομεύσεις που υποστηρίζει σήμερα η συσκευή. Παρά την παρουσίαση της λειτουργίας σε δράση, το χρονοδιάγραμμα διάθεσης αυτού του νέου χαρακτηριστικού παραμένει άγνωστο και προς το παρόν δεν είναι σαφές αν η Apple εξακολουθεί να εργάζεται πάνω στην προσθήκη ή αν σκοπεύει να την ενεργοποιήσει σε μελλοντική έκδοση του iOS.