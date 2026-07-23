Ιπποκράτειο: Αρνήθηκαν να δώσουν αναπηρικό αμαξίδιο σε 87χρονο – Συγγνώμη από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, με έναν 87χρονο ασθενή, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι τα εξωτερικά ιατρεία, καθώς δεν του δόθηκε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο νοσοκομείο μαζί με τον γιο του για προγραμματισμένες εξετάσεις. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ο συνοδός του ζήτησε από τραυματιοφορέα ένα αμαξίδιο, προκειμένου να τον μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρεία, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα από την είσοδο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το αίτημα δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα ο 87χρονος να διανύσει την απόσταση υποβασταζόμενος από τον γιο του, παρά τη δυσφορία που ένιωθε εξαιτίας του καύσωνα.

Το περιστατικό σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός απηύθυνε δημόσια συγγνώμη στον ηλικιωμένο και την οικογένειά του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία. Τόνισε ακόμη ότι, εφόσον αυτή υποβληθεί, θα δοθεί εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας:

«Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό θα διατάξω αμέσως ΕΔΕ. Αν και διαπίστωσα ότι το περιστατικό αυτό, όπως περιγράφεται στο άρθρο είναι απολύτως αληθές, εντούτοις δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία έως αυτή την στιγμή. Χωρίς επίσημη καταγγελία θα κάνουμε απλή σύσταση αλλά ας είναι αυτή μου η ανάρτηση και μια δημόσια εντολή σε όλο μας το προσωπικό να εξυπηρετούν τον κόσμο πάντα.

Θα ήθελα να παρακαλέσω μήν χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ και εξυπηρετεί και διασώζει και κατά κανόνα το προσωπικό του σκίζεται για τους ασθενείς μας και γενικά για όσους έχουν ανάγκη. Η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή δεν αποτελεί δικαιολογία».