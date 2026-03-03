Ιράκ: Κίνδυνος για δραματική μείωση παραγωγής πετρελαίου λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράκ θα αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε μερικές ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ για να φτάσουν στα λιμάνια φόρτωσης, δήλωσαν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Το Ιράκ μείωσε από σήμερα Τρίτη 3/3 την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που προκλήθηκαν από την ακινητοποίηση των δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν φθάσει την αποθήκευση πετρελαίου σε κρίσιμα επίπεδα στα νότια λιμάνια του Ιράκ, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Να σημειωθεί ότι περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται από αυτό το πέρασμα, το οποίο συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και τη Θάλασσα της Αραβίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.