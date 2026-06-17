Ιράκ - Νορβηγία 1-4: Ο Χάαλαντ και η παρέα του μετέτρεψαν σε πάρτι την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ

Ιδανική πρεμιέρα για τη Νορβηγία στο Μουντιάλ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να βάζει τη σφραγίδα του στη νίκη με 4-1 επί του Ιράκ. Οι Σκανδιναβοί επέστρεψαν σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια και είχαν ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον αστέρα της επίθεσής τους.

Το ματς

Το παιχνίδι άναψε μετά το μισάωρο, όταν ο Χάαλαντ άνοιξε το σκορ στο 29'. Το Ιράκ απάντησε δέκα λεπτά αργότερα με εντυπωσιακή κεφαλιά του Χουσεΐν, όμως η χαρά του κράτησε ελάχιστα, καθώς ο Νορβηγός φορ εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος της άμυνας και αποκατέστησε άμεσα το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νορβηγία διαχειρίστηκε τον ρυθμό και «κλείδωσε» τη νίκη στο 77' με κεφαλιά του Όστιγκαρντ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Έντεγκααρντ. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με αυτογκόλ του Χουσεΐν, έπειτα από προσπάθεια του Χάαλαντ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Νορβηγία ξεκινά με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και συγκατοικεί στην κορυφή του ομίλου με τη Γαλλία, ενώ Ιράκ και Σενεγάλη παραμένουν χωρίς βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική.

Ιράκ: Χασάν, Χουσέιν Αλί (73’ Σααντούν), Ταχσίν, Χασέμ, Ντόσκι, Ισμαΐλ (59’ Ικμπάλ), Αλ-Αμάρι, Μπαγιές (78’ Μοχάναντ Αλί), Γιασίμ (73’ Κασέμ), Αλ-Χαμαντί (59’ Φαρτζί), Χουσεΐν.

Νορβηγία: Νίλαντ, Βόλφε (73’ Όστιγκαρντ), Χέγκεμ, Άγιερ, Ρίερσον, Μπέργκε, Όρσνες (73’ Τόρστβεντ), Όντεγκααρντ (81’ Μπεργκ), Νούσα, Σόρλοθ (73’ Μπομπ), Χάαλαντ.