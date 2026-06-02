Ηράκλειο: 16χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένας 16χρονος μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο έξω από σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο μαθητής επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν εκπαιδευτικοί και συμμαθητές του για να τον βοηθήσουν, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τα τραύματα στο κεφάλι.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση, αναφέρει το neakriti.gr.

Καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι επαναφέρουν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το σχολείο.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέα, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας για τους μαθητές, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρουν, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, την ώρα που αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Το νέο τροχαίο έχει εντείνει την αγωνία των οικογενειών, με τους γονείς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Παράλληλα, μαθητές που ήταν παρόντες στο συμβάν παραμένουν σοκαρισμένοι από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους.