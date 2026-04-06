Ηράκλειο: 17χρονη κατήγγειλε ανήλικο για βιασμό - Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του

Αποτροπιασμό προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης, η καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας σε βάρος ενός ανήλικου φίλου της για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η κοπέλα κατήγγειλε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, πως ανήλικος φίλος της με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που διερεύνησαν το περιστατικό, προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου, καθώς από την έρευνα φέρεται να βρέθηκε στο κινητό του, υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η 17χρονη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.