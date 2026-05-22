Ηράκλειο: 24χρονος απειλούσε την 22χρονη πρώην του - Συνελήφθη με μαχαίρια έξω από το σπίτι της

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία της 22χρονης πρώην συντρόφου του για απειλές και παρενόχληση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας από το Ηράκλειο Κρήτης, ο 24χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους και την καλούσε αργά το βράδυ της Πέμπτης, απειλώντας την επανειλημμένα, γεγονός που την οδήγησε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν την 22χρονη για την προστασία της, ενώ ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 24χρονο.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο νεαρός εντοπίστηκε έξω από το σπίτι της.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, βρέθηκε μαχαίρι κρυμμένο στα άρβυλα που φορούσε, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του, αναφέρει το cretalive.

Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.