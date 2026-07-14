Ηράκλειο: 61χρονος χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις Αρχές στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, όταν η επίθεση ενός 61χρονου σε βάρος της 28χρονης πρώην συντρόφου του μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από χρήστες της πλατφόρμας, ένας από τους οποίους ενημέρωσε άμεσα το 112, αναφέροντας ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου εντόπισαν τον 61χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, για ακόμη ένα περιστατικό στο πλαίσιο μιας σχέσης που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με αυτόφωρες συλλήψεις για επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού.

Μπροστά στο περιστατικό η ανήλικη κόρη του 61χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο περιστατικό σημειώθηκε παρουσία της ανήλικης κόρης του 61χρονου από τον πρώτο του γάμο.

Η επίθεση έγινε μπροστά σε χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση, γεγονός που επέτρεψε την άμεση ενημέρωση των Αρχών και την παρέμβασή τους.