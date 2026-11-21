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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με συνέπεια την παράσυρση δύο ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 70χρονο άνδρα και την εξάχρονη εγγονή του, την ώρα που διέσχιζαν τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία Ηρακλείου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.