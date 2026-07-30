Ηράκλειο: Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής – Σε αναστολή οι έρευνες λόγω των 7 μποφόρ

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο Ηράκλειο, καθώς από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, αγνοείται ένας 20χρονος κολυμβητής στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν συγκεκριμένα στην παραλία Κλωτζάνη.

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για το συμβάν χθες γύρω στις 19:30. Αμέσως κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού καθώς και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, οι έρευνες από το πρωί έχουν προσωρινά διακοπεί. Οι πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή, με βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, καθιστούν αδύνατο τον απόπλου των σκαφών.

Οι επίσημες επιχειρήσεις εντοπισμού θα ανανεωθούν μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.