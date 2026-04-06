Ηράκλειο: Αναβολή στη δίκη ηλικιωμένης που έβαλε φωτιά στο σπίτι της για να καεί με τον σύζυγό της

Αναβολή πήρε πριν από λίγες ημέρες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η υπόθεση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι τον Μάρτιο του 2023 έβαλε φωτιά στο σπίτι της, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της και σε εκείνη του κατάκοιτου συζύγου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, λίγο πριν από το περιστατικό η γυναίκα φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη της, την οποία ευχαρίστησε για τη στήριξη που τους παρείχε, λέγοντας πως «θα είναι εντάξει εκεί που θα πάνε».

Αμέσως μετά, φέρεται να έκλεισε τις πόρτες του σπιτιού, να περιέλουσε τον χώρο με εύφλεκτο υγρό και να προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό της κατοικίας.

Η κόρη του ζευγαριού, ανήσυχη από το τηλεφώνημα και τη διακοπή επικοινωνίας, μετέβη στο σπίτι. Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, φέροντας τραύματα στο κεφάλι, στο αναπνευστικό σύστημα και σε άλλα σημεία του σώματος λόγω της φωτιάς και των καπνών.

Το ζευγάρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τον άνδρα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση για περίπου 15 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Κατά πληροφορίες, ο άνδρας κατέθεσε ότι η σύζυγός του προκάλεσε την πυρκαγιά με σκοπό να τερματίσει τη ζωή και των δύο, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα υγείας και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μετά τη νοσηλεία της, η γυναίκα συνελήφθη και παρέμεινε υπό φρούρηση στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.