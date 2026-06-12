Ηράκλειο: Αναζητείται λύση για τη δομή μεταναστών - Στο τραπέζι του Περιφερειακού το θέμα

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το θέμα της δομής των μεταναστών.