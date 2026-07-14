Ηράκλειο: Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για να ξυλοκοπήσει την πρώην του

Απολογείται σήμερα Τρίτη (14/07) ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του, μέσα σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ο κατηγορούμενος, που θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, δίωξη για κακούργημα.

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