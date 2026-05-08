Ηράκλειο: Άρπαξε την πρώην σύντροφό του από τον σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά μέσα σε καφέ

Ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια στο Ηράκλειο. Όλα όσα έγιναν καταγράφηκαν σε βίντεο με τις φωνές της κοπέλας, όπως γράφει το cretalive, να ακούγονται μέχρι τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να την ακολούθησε μέχρι το κατάστημα, όπου την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά μέχρι που την έριξε στο πάτωμα. Η γυναίκα αντέδρασε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια με τον άνδρα τελικά να κάνει πίσω.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την Αστυνομία, με τον δράστη να διαφεύγει. Εντοπίστηκε, όμως, να περπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να πηγαίνει για καφέ στο συγκεκριμένο κατάστημα και έτσι του έδειξαν το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητά του.



Ο αστυνομικός βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει τον άνδρα, τον εντόπισε και τελικά τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που στο μεταξύ είχαν φθάσει στο σημείο.