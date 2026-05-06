Δολοφονία Νικήτα στην Κρήτη: Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 54χρονος, δίωξη και στη σύζυγό του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του στην οποία ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι, για την άσκηση των ποινικών διώξεων, και την προθεσμία για τις απολογίες τους. Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα το μεσημέρι.