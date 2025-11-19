Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Η γυναίκα που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στις 10 Νοεμβρίου στο δρόμο του ΠΑΓΝΗ υπέκυψε τα ξημερώματα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.
Άνιση μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδινε εδώ και εννέα ημέρες η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο νωρίς το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ενώ κινούνταν πεζή στο δρόμο του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, δυστυχώς η πολυτραυματίας δεν άντεξε τα τραύματα που έφερε στο κεφάλι και το θώρακα και υπέκυψε ξημερώματα της Τετάρτης 19/11.
