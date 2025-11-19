Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Άνιση μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδινε εδώ και εννέα ημέρες η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο νωρίς το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ενώ κινούνταν πεζή στο δρόμο του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, δυστυχώς η πολυτραυματίας δεν άντεξε τα τραύματα που έφερε στο κεφάλι και το θώρακα και υπέκυψε ξημερώματα της Τετάρτης 19/11.

