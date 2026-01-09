Ηράκλειο: Είχε γίνει έρευνα στην οικογένεια που καταγγέλλουν για βιασμό τον πατέρα οι δύο κόρες

Επικοινωνία τόσο με τις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και με τους δασκάλους στα σχολεία των παιδιών του φέρεται να είχε το ζευγάρι που συνελήφθη μετά από τα όσα νοσηρά καταγγέλθηκαν στο γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου ανήμερα των Φώτων.

Την ημέρα εκείνη ο 23χρονος γιος της πολύτεκνης οικογένειας από τη Μεσαρά, συνόδευσε τις δύο αδερφές του, 24 και 15 ετών αντίστοιχα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου, παρουσία ψυχολόγου, να καταθέσουν άκρως επιβαρυντικά πράγματα σε βάρος, κυρίως, του 54χρονου πατέρα τους.

Διαβάστε για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση με την οικογένεια που καταγγέλλουν για βιασμό τον πατέρα οι δύο κόρες.