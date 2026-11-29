Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η προγραμματισμένη συγκέντρωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη στην περιοχή της Χερσονήσου στο Ηράκλειο, με τις αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν την απαγόρευση της συνάθροισης, υπό τον φόβο εκδήλωσης σοβαρών επεισοδίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, δόθηκε εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση της συγκέντρωσης στον Δήμο Χερσονήσου για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς οι αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί ενόψει της ομιλίας δημιουργούσαν ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έγγραφη εισαγγελική εντολή έχει ήδη επιδοθεί, την ώρα που άτομα είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ομιλία, στην περιοχή της παλαιάς εθνικής οδού.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων διμοιρίες από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα που επιχειρούν να προσεγγίσουν τον χώρο, ενώ η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Είχε προηγηθεί το σφράγισμα του ξενοδοχείου

Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται μία ημέρα μετά το σφράγισμα της ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο, όπου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση με ομιλητή τον καταδικασμένο για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.

Ειδικότερα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του ξενοδοχείου, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ekriti.gr και του Ράδιο Κρήτη, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Έτσι, μέσα σε διάστημα δύο ημερών σημειώθηκαν διαδοχικές εξελίξεις γύρω από την προγραμματισμένη εκδήλωση, με το σφράγισμα του ξενοδοχείου και την εισαγγελική απαγόρευση της συνάθροισης να αλλάζουν τα δεδομένα για την πραγματοποίησή της.