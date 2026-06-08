Ηράκλειο: Ενδοοικογενειακός «εμφύλιος» κατέληξε στο... τμήμα - Χειροπέδες σε πατέρα και παιδιά

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) στο Ηράκλειο Κρήτης, οδηγώντας σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές.

Στο επεισόδιο φέρονται να ενεπλάκησαν ένας 61χρονος πατέρας και τα τρία ενήλικα παιδιά του, δύο γιοι ηλικίας 32 και 28 ετών και η 30χρονη κόρη της οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.grμεταξύ των μελών της οικογένειας σημειώθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με εκατέρωθεν απειλές και ύβρεις. Παρά την ένταση, δεν καταγράφηκε χρήση σωματικής βίας. Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε σε σημείο που οδήγησε σε αλληλομηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μηνύσεις από όλες τις πλευρές

Όπως έγινε γνωστό, ο 61χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο γιων του, ενώ στη συνέχεια η 30χρονη κόρη της οικογένειας κατήγγειλε και εκείνη τον πατέρα της.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη νέα οικογενειακή ένταση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.