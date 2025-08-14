Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι στην Κοκκίνη Χάνι - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) σε οικία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο.

Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβέσουν την φωτιά, η οποία πρόλαβε όμως και δημιούργησε φθορές σε ισόγειο διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, τέθηκε σε πλήρη έλεγχο, λόγω της άμεσης ανταπόκρισης στην κλήση, από 5 υδροφόρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τους 10 πυροσβέστες. Σε μικρό χρόνο κατάφεραν να κρατήσουν, όπως ειπώθηκε, τις φλόγες, ώστε να μην καλύψει η φωτιά το σύνολο της οικοδομής.

Στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο του Ανακριτικού της υπηρεσίας για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.