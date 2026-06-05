Ηράκλειο: Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ για κακοποίηση αλόγου - Ο Άτλας «έφυγε» από ανακοπή

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, μετά από 5 χρόνια, επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3800 ευρώ περίπου στον κατηγορούμενο για την υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης ενός αλόγου στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου, το 2021. Είχε ήδη καταλογιστεί το διοικητικό πρόστιμο των 33.000 ευρώ στον κατηγορούμενο.

Η υπόθεση, σύμφωνα με το patris.gr, έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην άμεση καταγγελία των εθελοντών του φιλοζωικού σωματείου Ζωφόρος. Ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις βίας, προκαλώντας σωματικές βλάβες και βασανισμό του ζώου, καθώς το άτυχο άλογο, ο Άτλαντας, βρέθηκε να αιμορραγεί με κομμένο το πόδι του, δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, μέχρι οι εθελοντές της Ζωφόρου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.



Το άλογο κατασχέθηκε και απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτήτη του και για αρκετές ημέρες έλαβε τη φροντίδα των εθελοντών και του κτηνιάτρου κ. Πηρουνάκη, όμως κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή.

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο προς υπεράσπιση της κατηγορίας το Επίτιμο Μέλος της Ομοσπονδίας και Νομική Σύμβουλο κ. Συγγελάκη Δέσποινα η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

