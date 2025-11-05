Ηράκλειο: Γονείς καταγγέλλουν μαθητή για σεξουαλική παρενόχληση συμμαθήτριάς του και απειλές θανάτου

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί σε σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης. Όπως αποκάλυψε το Creta24.gr, ένας μαθητής γυμνασίου προχώρησε σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα προς ανήλικη συμμαθήτρια του με απειλές βιασμού και θανάτου. Και μάλιστα αυτό δεν συνέβη για πρώτη φορά.

Σύμφωνα, μάλιστα, με νεότερες πληροφορίες, οι γονείς των μαθητών έστειλαν εξώδικο στη διευθύντρια του σχολείου, το οποίο κοινοποιήθηκε ήδη στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Ηρακλείου, καθώς και στον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνη Φουντουλάκη.



Οι γονείς κάνουν λόγο για διαρκή κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και καταγγέλλουν παραλείψεις και ανεπαρκή αντίδραση της διοίκησης του σχολείου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εξώδικης δήλωσης, καταγράφονται σοβαρά και επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίαιης και γενετήσιου χαρακτήρα συμπεριφοράς από συγκεκριμένο μαθητή.

«Θα σε σκοτώσω»

Mάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, στο εξώδικο που έχει αποσταλεί περιγράφονται αναλυτικά οι πράξεις του μαθητή.

Όπως καταγράφεται, έχουν υπάρξει επαναλαμβανόμενες απειλές σε βάρος μαθητών και μελών των οικογενειών τους, με φράσεις όπως «θα σε βιάσω» και «θα σε σκοτώσω», θα «σκοτώσω τον αδερφό σου».



Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι οι πράξεις αυτές - οι οποίες, όπως σημειώνεται, συνεχίζονται και κατά τη φετινή σχολική χρονιά - έχουν προκαλέσει σοβαρή ψυχική αναστάτωση σε μαθητές και μαθήτριες, οδηγώντας ορισμένους ακόμη και στην άρνηση φοίτησης λόγω φόβου και ανασφάλειας.

Οι γονείς, όπως αναφέρουν στο εξώδικο, ζητούν την απομάκρυνση του συγκεκριμένου μαθητή από το σχολείο, θεωρώντας ότι η παραμονή του θέτει σε άμεσο και συνεχή κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών.



Παράλληλα, κατηγορούν τη Διοίκηση του σχολείου, και συγκεκριμένα τη Διευθύντρια για ανεπαρκή και επιφανειακή διαχείριση της υπόθεσης.

Tέλος, προειδοποιούν ότι, όπως τονίζουν, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα εντός επτά ημερών, θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις εποπτικές Αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

