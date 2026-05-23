Ηράκλειο: Η καταρρακτώδης βροχή «έπνιξε» τον Τσούτσουρα – «Χείμαρροι» οι δρόμοι

Η ξαφνική νεροποντή που χτύπησε το νότιο Ηράκλειο το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον Τσούτσουρα, με τους δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικά νερά. Οι κάτοικοι είδαν την εικόνα του ήσυχου παραθαλάσσιου οικισμού να αλλάζει απότομα, καθώς η έντονη κακοκαιρία χτύπησε την περιοχή με δυνατή βροχή και καταιγίδες.



Η βροχή στο Ηράκλειο ήταν τόσο ισχυρή που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, ειδικά στο ρέμα που χωρίζει διοικητικά τους δήμους Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, το σημείο είχε ήδη επιβαρυνθεί από μπάζα, με αποτέλεσμα η στάθμη να έχει ανέβει περίπου 70 εκατοστά και τα νερά να μην μπορούν να φύγουν εύκολα, αναφέρει το cretalive.



Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές αγωνίας, καθώς η νεροποντή έκανε δύσκολο το πέρασμα ακόμη και από βασικά σημεία του οικισμού. Σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν μικροί χείμαρροι, ενώ δεν έλειψαν και οι ζημιές από την ορμή του νερού.

Την ίδια ώρα, τα social media γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου καταγράφηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Χρήστες ανέβαζαν εικόνες με σκοτεινό ουρανό, δυνατές καταιγίδες και δρόμους που είχαν καλυφθεί από νερά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ακόμη και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, οι πυκνές νεφώσεις και οι δυνατές βροντές έδειχναν από νωρίς ότι ο καιρός αλλάζει απότομα.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη της κακοκαιρίας.