Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/11) στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν όχημα παρέσυρε μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, η οποία κινούνταν πεζή.

Η τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, σε σοβαρή κατάσταση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr στον τόπο του ατυχήματος βρέθηκαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Η κυκλοφορία στο σημείο ρυθμίστηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.