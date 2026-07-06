Ηράκλειο: Κακοποιούσε 55χρονη και κατέγραφε τα βασανιστήρια - Πώς ένα κινητό αποκάλυψε τη φρίκη

Μία υπόθεση ακραίας βίας, που προκαλεί σοκ, ερευνούν οι Αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μία 55χρονη γυναίκα από τη Ρωσία και βασική κατηγορούμενη μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία φέρεται να την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν βίντεο της κακοποίησης εντοπίστηκαν σε κάρτα SIM κινητού τηλεφώνου.

Τα βίντεο που οδήγησαν στην αποκάλυψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία 53χρονη Ρουμάνα κατήγγειλε ότι στις 10 Ιουνίου η 42χρονη της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνό της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, έπειτα από πιέσεις, η 42χρονη της παρέδωσε μία άλλη συσκευή. Στην κάρτα SIM του κινητού υπήρχαν αποθηκευμένα βίντεο που κατέγραφαν τον βασανισμό της 55χρονης, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επίμαχο υλικό καταγράφηκε στις 5 Ιουνίου μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η 42χρονη, μαζί με έναν Αλβανό, ενώ εκεί φιλοξενούνταν και η 55χρονη Ρωσίδα.

Ηράκλειο Κρήτης: 55χρονη υπέστη άγρια κακοποίηση από 42χρονη με γροθιές, χαστούκια και χτυπήματα με ρόπαλο pic.twitter.com/OgmLhYSrga — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Σύμφωνα με την έρευνα, η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε κατ' επανάληψη στην 55χρονη, χτυπώντας την με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για να τη ξυλοκοπήσει.

Παράλληλα, η παθούσα φέρεται να δεχόταν απειλές κατά της ζωής της, εξυβρίσεις, αλλά και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό της κατηγορούμενης τουλάχιστον 11 βίντεο, στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποτυπώνονται σκηνές της κακοποίησης.

Σε ένα από αυτά η 42χρονη φέρεται να χτυπά την 55χρονη με ρόπαλο μέχρι να αιμορραγήσει, ενώ σε άλλο η γυναίκα εμφανίζεται δεμένη στο πάτωμα, εμφανώς εξαντλημένη, πριν δεχθεί νέα επίθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη φέρεται να άρπαξε τη 55χρονη από τα μαλλιά και να της έκοψε μέρος τους χρησιμοποιώντας μπαλτά.