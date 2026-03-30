Ηράκλειο: Κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα από μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση σε πλαγιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό αυτό πιθανότατα ήταν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Όπως καταγράφθηκε σε φωτογραφίες του Cretalive, ένα ολόκληρο κομμάτι από βουνό έπεσε μέσα στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα αποκολλήθηκε μπαλκόνι παρακείμενου ξενοδοχείου.

πηγή: Cretalive

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.