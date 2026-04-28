Ηράκλειο: Κρίσιμες ώρες για 5χρονο μετά από σοβαρό τραυματισμό σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 5χρονο παιδί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, το αγοράκι από την Ολλανδία, που βρίσκεται στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές, τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν διέφυγε της προσοχής των συνοδών του μέσα στον χώρο της πισίνας.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το 5χρονο έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στον θώρακα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κώστα Δανδουλάκη, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης, το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ το περιστατικό έρχεται να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της αυξημένης επιτήρησης σε χώρους αναψυχής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.