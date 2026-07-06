Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην αγροτική περιοχή Βιάννου – Στο «κόκκινο» η Κρήτη
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην Άφρατη, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης – Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης.
Η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν ακόμη υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου.
Ισχυροί άνεμοι και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Η φωτιά καίει αγροτική έκταση με κυρίαρχες καλλιέργειες ελαιόδεντρων, ενώ οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ, την ώρα που η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη αναζωπύρωση και επέκταση της φωτιάς.
Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες ή οικισμοί, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση του μετώπου και στην αποτροπή εξάπλωσής του.