Ηράκλειο: Νέα εξέλιξη για το Μέγαρο Κοθρή - Προχωρά η μελέτη αποκατάστασης για το εμβληματικό κτίριο

Προχωρά ένα ακόμη βήμα η προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης του εμβληματικού Μεγάρου Κοθρή – Λιοπυράκη, στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο, καθώς εγκρίνεται συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτιρίου, το οποίο προορίζεται να στεγάσει τη μελλοντική Δημοτική Πινακοθήκη. Η συμπληρωματική μελέτη κρίθηκε αναγκαία μετά τη διαπίστωση ότι το Μέγαρο Κοθρή και το όμορο κτίριο αποτελούν ουσιαστικά ενιαίο στατικό σύνολο.

Διαβάστε για τη νέα εξέλιξη για το Μέγαρο Κοθρή στο κέντρο του Ηρακλείου.