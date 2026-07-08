Ηράκλειο: Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη που αγνοούνταν στη Σύμη Βιάννου

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Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στη Σύμη Βιάννου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου σε ρυάκι, σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στην Άνω Σύμη και προς τον ορεινό όγκο.

Ο εντοπισμός της σκόρπισε θλίψη στην περιοχή, καθώς συγγενείς, κάτοικοι, αρχές και εθελοντικές ομάδες συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η 74χρονη, που ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεταβεί στη Σύμη Βιάννου, από όπου καταγόταν ο σύζυγός της, λίγες ημέρες νωρίτερα μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παραστεί σε κηδεία συγγενικού προσώπου.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και στην τελευταία επικοινωνία της με χωριανούς φέρεται να βρισκόταν σε σύγχυση.

Τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ