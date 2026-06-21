Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Θα δικαζόταν σε λίγες μέρες

Τραγικό φινάλε είχε η υπόθεση με την 34χρονη μητέρα που είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η γυναίκα είχε πάει με μεταγωγή, το Σάββατο, στο Ηράκλειο καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

Οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε!

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει το παιδί της, μόνη στη μπανιέρα του σπιτιού της, και στη συνέχεια πέταξε το νεογνό σε κάδο απορριμμάτων, στην Βιομηχανική περιοχή, κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Σοκαρισμένος ο δικηγόρος της – Το αίτημα που δεν βρήκε ανταπόκριση

Στο άκουσμα της είδησης, ο συνήγορος της 34χρονος Γιώργος Καρούτσος αιφνιδιάστηκε. Ο δικηγόρος της νεαρής επρόκειτο να τη συναντήσει σήμερα, προκειμένου να συζητήσουν εν όψει της δίκης.

Μιλώντας στο Cretalive, εξέφρασε τη θλίψη του και το σοκ του για την τροπή που πήραν τα γεγονότα, τονίζοντας για ακόμη μία φορά ότι η εκλιπούσα ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.

Η 34χρονη, δήλωσε ο κ. Καρούτσος, είχε δείκτη νοημοσύνης 48-50 κι έπασχε από σχιζοφρένεια. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, όπως υπενθύμισε ο ίδιος, εξαρχής είχε κατατεθεί το αίτημα να κρατηθεί – νοσηλευτεί στο Ψυχιατρείο των φυλακών της Θήβας και όχι στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, όπου εκρατείτο μέχρι πρότινος. Αυτό είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθεί η υγεία της, υποστήριξε ο κ. Καρούτσος.