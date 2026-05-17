Ηράκλειο: Νεκρός σε παραλία στην περιοχή Γούρνες ένας 78χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου ένας 78χρονος στο λιμανάκι που βρίσκεται εντός της πρώην αμερικανικής βάσης, στις Γούρνες του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.



Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του ηλικιωμένου, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr.



Η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τα περαιτέρω.