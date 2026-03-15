Ηράκλειο: Παθολογικά αίτια η πρώτη εικόνα για τον θάνατο βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών

Στο πένθος έχει βυθιστεί ένα χωριό στο Ηράκλειο της Κρήτης στο άκουσμα της είδησης του θανάτου ενός βρέφους, μόλις τεσσάρων μηνών.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο η διαδικασία διερεύνησης παραμένει ανοιχτή, καθώς απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν με βεβαιότητα τα ακριβή αίτια.



Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν οριστικό φως στις συνθήκες θανάτου.



Πανικόβλητη στον δρόμο η μητέρα του

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν η μητέρα του μωρού, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε αισθήσεις, πανικοβλήθηκε και το πήρε αμέσως στην αγκαλιά της, βγαίνοντας έξω από το σπίτι.



Κρατώντας το βρέφος, φέρεται να βγήκε στον δρόμο ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.



Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσαν οι γονείς, το βρέφος το προηγούμενο βράδυ έκλαιγε έντονα και εκτίμησαν ότι πιθανόν επρόκειτο για κολικούς. Αφού ηρέμησε, αποκοιμήθηκε και το πρωί το εντόπισαν νεκρό.



Το άτυχο μωρό ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας, η οποία είχε μετακομίσει στο συγκεκριμένο χωριό πριν από λίγους μήνες.