Ηράκλειο: Πέθανε η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε σε σκοπευτήριο - «Έφυγε» την ώρα του χειρουργείου

Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

«Κλειδώνει» το σενάριο στην απόπειρα αυτοκτονίας

Η τραυματίας νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, έχοντας υποστεί εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή εκπυρσοκρότηση του όπλου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν την έρευνα προς διαφορετική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες για διακοπές και βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει δοκιμαστική βολή.

Το σκοπευτήριο Μαλεβιζίου / Φωτ.: neakriti.gr

«Δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα»

Καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργαζόμενους στο σκοπευτήριο συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε τον ρόλο του εκπαιδευτή της γυναίκας, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr, η παρουσία της στον χώρο ήταν νόμιμη, ενώ ο ίδιος της είχε δείξει τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού του όπλου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμπεριφορά της δεν προμήνυε κάτι ανησυχητικό, καθώς –όπως είπε– φαινόταν «απολύτως φυσιολογική» και συνομίλησε μαζί του πριν από το συμβάν.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η γυναίκα του ζήτησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί, λέγοντάς του ότι την άγχωνε η παρουσία του. Όπως ισχυρίζεται, μόλις έκανε λίγα βήματα πίσω σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τυχαίας εκπυρσοκρότησης, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν χωρίς να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει κάθε στοιχείο της υπόθεσης, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται και το καθεστώς υπό το οποίο η γυναίκα χρησιμοποίησε τον οπλισμό, προκειμένου