Ηράκλειο: Προσπάθησαν να περάσουν γεμιστό κρουασάν με κοκαΐνη στο αστυνομικό μέγαρο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης σε τρόφιμο που προοριζόταν για αλλοδαπούς κρατούμενους στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive, ο 27χρονος είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για τους κρατουμένους, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και ένα κρουασάν. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης κρυμμένη στο εσωτερικό της ζύμης.

Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, με τις Αρχές να καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγο αργότερα.