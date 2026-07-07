Ηράκλειο: Ρημάζει απεριποίητη - Αξίζει αυτή η πλατεία στον Βιτσέντζο Κορνάρο;
Σκηνικό εγκατάλειψης στο πράσινο, το συντριβάνι, τις πλάκες, τα δέντρα - Όπου και να κοιτάξεις η πλατεία Κορνάρου αποτελεί βαθιά πληγή στην «καρδιά» της πόλης.
Η πλατεία Κορνάρου είναι από τα πιο πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα σημεία του Ηρακλείου. Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι και επισκέπτες περνούν από το σημείο, το οποίο βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης και αποτελεί μία από τις πρώτες εικόνες που αντικρίζει όποιος κινείται στο ιστορικό κέντρο. Η πραγματικότητα, όμως, απέχει πολύ από την εικόνα που θα περίμενε κανείς για έναν τόσο κομβικό δημόσιο χώρο.
Διαβάστε για την απεριποίητη πλατεία σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα σημεία του Ηρακλείου.