Ηράκλειο: Ρημάζει απεριποίητη - Αξίζει αυτή η πλατεία στον Βιτσέντζο Κορνάρο;

Η πλατεία Κορνάρου είναι από τα πιο πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα σημεία του Ηρακλείου. Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι και επισκέπτες περνούν από το σημείο, το οποίο βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης και αποτελεί μία από τις πρώτες εικόνες που αντικρίζει όποιος κινείται στο ιστορικό κέντρο. Η πραγματικότητα, όμως, απέχει πολύ από την εικόνα που θα περίμενε κανείς για έναν τόσο κομβικό δημόσιο χώρο.

Διαβάστε για την απεριποίητη πλατεία σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα σημεία του Ηρακλείου.