Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μια 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην καμπίνα του πλοίου με το οποίο επέστρεφε από τον Πειραιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από οικισμό του Δήμου Μαλεβιζίου, είχε μεταβεί στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

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