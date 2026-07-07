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Ηράκλειο: Στην Εισαγγελία η δικογραφία για το σπίτι του τρόμου και τα φρικτά βασανιστήρια στην 55χρονη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, λόγω της σκληρότητας των όσων υπέστη η 55χρονη για διάστημα περίπου ενός μήνα.

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Στην Εισαγγελία Ηρακλείου βρίσκεται η δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την απίστευτη υπόθεση της άγριας και συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης Ρωσίδας, με τις ποινικές εξελίξεις να θεωρούνται θέμα χρόνου. Η δικογραφία διαβιβάστηκε από την περασμένη Παρασκευή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ λόγω της σκληρότητας των όσων υπέστη η 55χρονη επί περίπου έναν μήνα μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Διαβάστε τις εξελίξεις για την υπόθεση με τα βασανιστήρια στην 55χρονη στο Ηράκλειο.

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