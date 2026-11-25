Σε κακή κατάσταση μεταφέρθηκε χθες, Τρίτη (24/11) στις 18:30 το απόγευμα ένα αγοράκι μόλις 4 ετών από το Τυμπάκι Ηρακλείου στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έπειτα από τσίμπημα μέλισσας.

Το παιδάκι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του και έπαιζε όταν το τσίμπησε μέλισσα στη γάμπα του.

Αμέσως παρουσίασε πρήξιμο στο πρόσωπο αλλά και δυσκολία στην αναπνοή. Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών με τους γιατρούς να «πέφτουν» στην κυριολεξία πάνω στο παιδάκι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του χορήγησαν ένεση αδρεναλίνης και κατάφεραν να σταθεροποιησουν την κατάσταση του μικρού αγοριού. Μάλιστα, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών από τσίμπημα μέλισσας σε μικρό παιδί.

Το τετράχρονο αγοράκι χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζελειο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου νοσηλεύεται στην Παιδιατρική κλινική, εκτός κινδύνου.