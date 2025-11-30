Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος σε κατάσταση μέθης - Συνελήφθη καθηγήτρια και άλλα 2 άτομα

«Ξινή» βγήκε η εκδρομή στο Ηράκλειο για μαθητές και καθηγητές λυκείου της Αθήνας, αφού ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Ο μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ μία καθηγήτρια, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που βρίσκονταν οι ανήλικοι και ένας σερβιτόρος, συνελήφθησαν και βρέθηκαν στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με το patris.com, όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (29/11) όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι, οι οποίοι ωστόσο συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο εστιάτορα και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.