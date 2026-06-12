Ηράκλειο: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία αφού χτύπησε τον σύντροφό της

Στη σύλληψη μιας 39χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. προκλήθηκε ύστερα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν έντονη φασαρία και φωνές από το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το flashnews, προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ της 39χρονης και του 54χρονου συντρόφου της, με την κατάσταση να κλιμακώνεται. Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον άνδρα και να τον χτύπησε με γροθιές, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.